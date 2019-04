Verschillende Friese scholen krijgen prijs voor hun gezonde kantine

Het gaat onder andere om CSG Comenius-locaties Zamenhof en Mariënburg in Leeuwarden, CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie en CSG Liudger locatie Raai in Drachten.

De scholen zijn druk bezig om de kantines gezonder te maken. Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen vaker voor gezond eten kiezen als het aanbod gezonde producten ook groter is. Op het Praktijkonderwijs van CSG Zamenhof maken de leerlingen alle producten zelf, waarna ze die verkopen. Daarmee moeten de leerlingen ervaring opdoen met het maken van gezond eten.