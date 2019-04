Koninklijke onderscheidingen bij jubileum 'Vrouwen van Nu'

Ook mevrouw Heeringa (69) uit Dokkum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is in diverse functies al 35 jaar betrokken bij de Vrouwen van Nu, eerst in Zuid-Holland en later in Fryslân. Zo maakte ze deel uit van de culturele commissie en was ze mede-organisator van de viering van Internationale Vrouwendag. Daarnaast zat ze in het bestuur van de plaatselijke tennisvereniging en is ze secretaresse van de Stichting Palliatieve Terminale Zorg.