Friese schrijfster genomineerd voor beste journalistieke reisboek

In 'De Nijl in mij' volgt Van der Bij de tocht die de Nederlandse ontdekkingsreiziger Juan Maria Schuver (1852-1883) maakte langs de oevers van de Egyptische rivier de Nijl. Schuver verdween tijdens die reis en is nooit teruggevonden.

Van der Bij is hem nagereisd en in het boek brengt ze verslag uit van haar zoektocht. Als ze daarmee bezig is, komt er een groot persoonlijk verdriet boven en belandt ze in een psychose. De ondertitel van het boek is dan ook 'Een ontdekkingsreis van werkelijkheid naar waanzin'.