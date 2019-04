HEA! De schatten van Rients de Jong

Rients de Jong uit Goënga is gek op oude spullen. Zijn vader kocht, toen hij nog een jongetje was, een paar oude auto's om te slopen en dat heeft hem nooit meer losgelaten. In zijn 'Heilige der Heiligen' staan een kleine tweehonderd oude brommers, motoren, auto's en trekkers. Rients is er altijd mee aan het prutsen. Erop rijden kan echter niet, want hij heeft geen rijbewijs.