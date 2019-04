Pulsvisserij definitief verboden door Europees Parlement

De pulsvissers waar het om gaat, krijgen deze week bericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om door te geven hoe lang ze mogen doorgaan met pulsvissen.

Deze maatregel is onderdeel van een grotere wet. Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga heeft nog geprobeerd om het pulsvisser uit die grotere wet te krijgen, zodat er apart over kon worden gestemd, maar dat is niet gelukt.