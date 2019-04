'Klasbak' Hester Jasper wil goed seizoen bekronen met VC Sneek

Underdog

Jasper is nog maar zeventien jaar, maar nu al een van de belangrijkste spelers van VC Sneek. De cijfers van de volleybalbond laten zien dat ze de beste passer is van de eredivisie. Een oorzaak aanwijzen voor haar goede seizoen, vindt ze lastig. "Ik vind het lastig om over mezelf te praten. Het gaat super goed dit seizoen, maar ik ben nog steeds heel jong en er komt nog heel veel aan."

Wat er op korte termijn aankomt, zijn de finalewedstrijden tegen Sliedrecht Sport. Wie als eerste drie wedstrijden wint, pakt de Nederlandse titel. Woensdag is het eerste duel in Sliedrecht, zondag is in de Sneker sporthal wedstrijd twee. Wanneer de derde en eventueel vierde en vijfde wedstrijd zijn, is nog niet bekend. Volgens Jasper is Sliedrecht de favoriet.

"We zijn wel echt de underdog. Maar dat is een mooie positie om in te zitten. Niemand verwacht wat van ons. We kunnen vrijuit spelen net als vorige keer. Toen zag je ook dat we 3-2 kunnen winnen. We hebben uit ook laten zien dat we goed kunnen meekomen. Misschien zit er nu wel meer in."