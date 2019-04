Woonboerderij gaat verloren bij brand; omliggende woningen ontruimd

In een woonboerderij aan de Noordeinde in St.-Jacobiparochie is dinsdagmiddag brand uitgebroken. In de boerderij werd pleeghulp verleend aan veertien kinderen. Toen de brand uitbrak, waren er nog kinderen binnen, maar zij konden er allemaal op tijd uitkomen. Volgens de brandweer zijn alle personen uit het gebouw. Samen met de gemeente Waadhoeke wordt er opvang geregeld.