Week van de teek: "Hoe eerder je een teek verwijdert, hoe beter"

Een teek oplopen kan niet alleen in de vrije natuur, maar ook in je eigen tuin. "Teken zitten in het hoge gras, in de droge bladeren. Dat kan zijn in het bos, maar ook in je achtertuin bij wijze van spreken. Verder kom je ze tegen in de duinen", vertelt Hofstra. "Dus als je de natuur ingaat, dat moet je vooral doen en er vooral van genieten, maar als je thuiskomt zo gauw mogelijk controleren."

Warm plekje

Teken zoeken op het lichaam een warm plekje op. Hofstra: "Dat zijn eigenlijk alle lichaamsplooien. Knieplooien, okselplooien, ook in de haarrand van de nek en achter de oren, in de liezen en de bilnaad. Als je een heel klein zwart puntje ziet van 1 millimeter groot, kijk dan even extra goed, want dat kan een teek zijn en dan moet je hem verwijderen."

Via de website tekenradar.nl kunnen mensen een tekenbeet melden en de spreiding van het beestje en de ziekte van Lyme zien. In onderstaand informatiefilmpje wordt meer uitgelegd over de controle op teken en het verwijderen ervan.