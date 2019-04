CBS: economische groei in Fryslân kleiner dan in rest van Nederland

Opmerkelijk is dat van alle regio's Súdwest-Fryslân een hele hoge economische groei liet zien: 5,2 procent. Het CBS geeft aan dat dat komt door de gemeentelijke herindeling. Doordat Súdwest-Fryslân er sterke gebieden bij heeft gekregen, lijkt het alsof er een grote groei plaats vond. In zuidoost-Fryslân was er een groei van 2 tot 2,5 procent.

Provinciaal gezien was er in Groningen sprake van economische krimp, doordat er minder aardgas gewonnen is. Van alle andere provincies had Fryslân de minste groei. Flevoland had de hoogste economische groei: 3,4 procent.

Krimp en vergrijzing

"Van alle provincies zijn Friesland en Groningen het sterkst gekrompen, maar Friesland is nog wel gegroeid", weet Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Het zijn gebieden die nogal last hebben van een krimpende en vergrijzende bevolking. Dat helpt niet bij economische groei."

Een verklaring heeft Van Mulligen wel. "Friesland heeft natuurlijk duidelijk zwakkere punten zoals wel meer grensregio's in Nederland. Daar vergrijst en krimpt de bevolking. Bovendien: mensen die een goede opleiding hebben genoten hebben nog wel eens de neiging weg te trekken naar de Randstad."

Toch was er in Fryslân wel sprake van economische groei. Van Mulligen weet waar dat onder andere aan ligt. "Aan de andere kant heeft Friesland ook sterke punten: het toerisme, de Waddeneilanden en de Friese meren. Het is geen gek idee om op die sterkte punten in te zetten en volgens mij doet de provincie dat ook al heel veel."