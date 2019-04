Paasvuren mogelijk verboden wegens aanhoudende droogte

In Elsloo zijn de leden van Vesuvius al weken bezig om snoeiafval om een grote hoop te krijgen. Volgens Thom Eggens, die zichzelf Chef Tak van de club noemt, hebben ze al zo'n zestig karren met snoeiafval opgehaald. Daarnaast hebben particulieren zelf ook veel gebracht. De bult is nu al bijna 14 meter hoog en er wordt nog altijd groenafval bijgebracht.

Het is de bedoeling dat de brandhoop op Paaszondag om half acht s'avonds aangestoken wordt. Bij de bult komen dan een aantal partytenten, er is muziek en natuurlijk drank en iets te eten. Maar de kans bestaat dus dat het hele feest niet doorgaat. Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf laat weten dat er over het wel of niet doorgaan van paasvuren in zijn gemeente nog geen besluit is genomen. Ze houden het wel scherp in de gaten en zullen op korte termijn, mogelijk dinsdag al, een besluit nemen. Met de weersvoorspelling van nu lijkt de kans groot dat de hoop niet mag aangestoken mag worden. Het wordt heet weer en er is voor de Paasdagen ook geen regenwater voorspeld.