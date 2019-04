Jong SC Heerenveen verslaat Jong NAC en stijgt op de ranglijst

Het werd een open wedstrijd tussen twee teams die beide in de top van de verliezerspoule meedoen. Beide ploegen hadden dan ook wel kansen, maar ze kwamen in de eerste helft niet tot scoren. Dat lukte pas na rust. In de 62e minuut scoorde Mark Westra op aangeven van Nemanja Mihajlovic. Dat was ook meteen de eindstand.

Door de winst gaat Jong SC Heerenveen het team uit Breda voorbij op de ranglijst. De Friezen staan nu derde met 16 punten uit 7 wedstrijden.