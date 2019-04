Dwangsom dreigt voor Frisia Zout wegens gebruik diesel bij zandwinning

Volgens de controle-instantie van de overheid, Staatstoezicht op de Mijnen, is er diesel gebruikt bij de zoutwinning, zonder de daarvoor benodigde papieren. In Nederland wordt diep onder de grond zout gewonnen door er zoet water bij te pompen, zodat het mengt met het zout. Daarna wordt het weer omhoog gepompt. In de holtes wordt een laagje diesel aangebracht. Dat zorgt ervoor dat ze minder snel schade oplopen. Zulk spuiten met diesel is aan regels gebonden vanwege het risico op grondvervuiling.

De drie zoutbedrijven krijgen nu een paar maanden de tijd om een chemisch veiligheidsrapport op te stellen. Is dat op 1 september nog niet geregeld, dan geldt voor elke week dat ze niet voldoen een dwangsom van 55.000 euro, met een maximum van 550.000 euro.