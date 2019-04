Fipronilzaak voor de rechter: is de NVWA nalatig geweest in de eiercrisis?

Faber: De NVWA had beter die informatie vertrouwelijk kunnen delen met de sector. Dan hadden wij de boeren kunnen waarschuwen: pas op, bij Chickfriend gaan dingen niet goed. Nu kon het bedrijf gewoon doorgaan. Dan kunnen ze wel zeggen: er was geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar de NVWA heeft later ook gezegd dat mensen maar beter geen aaien konden eten. En toen kwamen we van het ene gerommel in het andere.

Achterna gezien was de volksgezondheid niet in gevaar. Daar ging het in dit geval niet om, zegt Faber. Het ging er om dat het bedrijf Chickfriend stoffen die niet gebruikt mogen worden mengde door stoffen die wel gebruikt mogen worden. Daardoor was er sprake van etiketvervalsing, ook richting de kippenhouders. Daar is het misgegaan.