Turncoach Tjalling van den Berg: "Epke is de enige die dit kan"

Turner Epke Zonderland uit Lemmer heeft zaterdag zijn derde Europese titel aan de rekstok gewonnen. In het Pools Szczecin zette hij een score neer van 15,266. Daarmee bleef hij zijn twee grote concurrenten voor. Turncoach Tjalling van den Berg vertelt in Fryslân Hjoed over de topsporter, die hij al jaren kent.