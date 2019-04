Volleybalfinale VC Sneek is 'Wedstriid fan de Wike'

Een ding is al zeker: de volleybaldames van VC Sneek horen bij de beste twee clubs van Nederland. Ze strijden met Sliedrecht Sport om het landskampioenschap. In een best-of-five-serie spelen ze woensdag eerst een uitwedstrijd. Zondag is het tweede duel in de Sneker sporthal. De volleybalfinale is de 'Wedstriid fan de Wike' bij Omrop Fryslân.