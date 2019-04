Anja Haga leeft al maanden zonder plastic: "Eigenlijk gaat het makkelijker dan gedacht"

"Het lukt best goed", zegt Anja Haga. "We hebben veel producten al plasticvrij en zo langzaamaan vervangen we steeds meer. Eigenlijk gaat het makkelijker dan gedacht." Het hele huis is nog niet plasticvrij, er zijn nog wel kunststof producten. "Ja, die hebben we nog wel. We hebben niet alles weggedaan, dat is ook niet duurzaam. Maar dat vind ik wat anders dan 'wegwerpplastic', dat kopen we niet meer. We drinken bijvoorbeeld losse thee, zoals mijn oma dat vroeger ook deed."

Hoe dat ze dat met de boodschappen?

"Yoghurt hebben we bijvoorbeeld in een fles, als we iets in karton hebben dan kijken we wel of dat een FCS-keurmerk heeft. Groente als bonen zitten in een linnen zakje dat ik zelf mee neem naar de winkel." Verder hergebruikt ze plastic bakjes waar eerder ijs in zat. "Die neem ik mee naar de slager en daar vullen ze dat voor mij. Dat doe ik ook met boter bakjes, die zitten vol vlees van de slager in de vriezer."

Wat is een handige tip?

"Als je naar de winkel gaat, bedenk dan vooraf wat je wil halen en hoe je dat mee kan nemen zonder plastic. Neem dus bakjes mee of linnen zakjes. Dan ben je al een heel eind. En de koekjes bak ik zelf, dus die zijn ook plasticvrij."

Ze krijgt veel positieve reacties. "Mensen zeggen dat ze het zelf ook meer zouden moeten doen. Ik heb hele leuke gesprekjes in de winkel."