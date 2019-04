Plaatselijk Belang: "Sluiting Sybrandy's is een domper voor de hele streek"

Extra klandizie voor hotels en restaurants

Blomsma heeft Sybrandy's zelf ook bezocht me zijn kleinkinderen. Het park is echt een begrip in de regio en ver daarbuiten, zegt hij. Het park is van economisch belang voor alle andere toeristische activiteiten in Rijs. In het dorp zijn hotels, restaurants en ook een caravanpark. Meer aanloop betekent meer klandizie, ook voor de anderen.

Hoop op toch nog een overname

Voor een klein attractiepark zoals Sybrandy's is een bezoekersaantal van 30.000 of 40.000 per jaar erg goed, zegt Blomsma. Het was wel bekend dat Sybrandy's een opvolger zocht, maar dat het nu definitief sluit, is wel schrikken, zegt Blomsma. "Het is een domper voor Rijs en voor de hele streek". Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs maakt zich daar zorgen over. Maar Blomsma heeft nog een kleine hoop dat er door de publiciteit toch nog een koper komt. "Daar hopen we echt op. Het zou mooi zijn dat het toch verder ging", besluit Blomsma het gesprek.