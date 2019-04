Leerlingen leggen kransen bij oorlogsmonument in Leeuwarden op Friese bevrijdingsdag

Bij de ceremonie werden vooral verhalen verteld en gezongen. Zo moet het verhaal van de Tweede Wereldoorlog levend blijven bij de jonge kinderen.

Volgens Peter Lamers, meester op basisschool de Trilker, is dat niet moeilijk: "Wanneer je over de oorlog begint, heb je meteen de aandacht van de kinderen. Iedereen vindt het zo'n indrukwekkende gebeurtenis, omdat de grootte ervan niet te bevatten is. Op het moment dat je erover praat, merk je dat de interesse en het onbegrip over wat er toen gebeurde heel groot is."

De scholen doen dit elk jaar. Ze 'adopteren' de monumenten om op die manier het verhaal door te geven aan de jongere generatie.