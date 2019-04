Al 368 meldingen van onveilige verkeerssituaties: staat jouw klacht er al bij?

Omrop Fryslân heeft het meldpunt vorige week gelanceerd. Veel mensen hebben al een melding gedaan: er zijn al 368 meldingen. Wat opvalt, is dat veel mensen vaak aangeven dat op een plek te hard wordt gereden en voor fietsers is de situatie het gevaarlijkst.

"Een melding bij Damwâld vond ik wel opvallend", licht Eva Meesterberends, datajournalist bij Omrop Fryslân, toe. "Dat gaat om het kruispunt in de Haadwei. Dat is vaak gemeld en er is veel op gestemd. Het was vroeger een rotonde en nu een kruispunt met een paal in het midden. Niemand weet meer hoe die zich moet gedragen en mensen zeggen dat het een keer mis gaat daar. Ik ben benieuwd hoe het eruitziet."