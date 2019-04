Minister Slob vindt dat er wel degelijk vooruitgang is in Fries taalonderwijs

De onderwijsinspectie zal dit jaar voor het eerst sinds 2009 weer een thema-onderzoek doen naar het Fries in het onderwijs. Zo moet duidelijk worden hoe de kwaliteit van de lessen is. Het onderzoek bekijkt ook hoe de bevoegdheid van de docenten is en vraagt leerlingen, docenten en directeuren naar het draagvlak onder ouders voor de Friese les op school.

Juist omdat er verbeteringen zijn in het Fries doet de onderwijsinspectie nu opnieuw onderzoek, zegt Slob. De onderwijsinspectie wil ook in kaart brengen of de schoolbesturen zicht hebben op de ontwikkeling van het Fries op hun school.