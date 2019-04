Attractiepark Sybrandy's sluit definitief de deuren

Het park stond sinds 2013 te koop, maar in die zes jaar is het niet gelukt een koper te vinden. Zondag 25 augustus is de laatste dag dat het park nog open is. De attracties en inboedel worden daarna online verkocht. Op haar website laat het park weten dat het een lastig besluit was. "We hebben er lang en diep over nagedacht. Deze moeilijke beslissing gaat niet over één nacht ijs."

"Zeer spijtig"

Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs vindt het zeer spijtig dat het park dicht gaat. Volgens voorzitter Wink Blomsma was het park een belangrijke toeristische attractie voor de omgeving. Er kwamen ieder jaar zo'n 40.000 mensen op af.