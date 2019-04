Rookpluim gezien boven afvaloven REC in Harlingen

Bij de afvaloven in Harlingen was zondag aan het einde van de middag een grote rookpluim te zien. De witte rook kwam uit het dak van het gebouw en niet uit de schoorsteen. Omrin laat weten dat de pluim ontstond tijdens het opnieuw opstarten van de oven. Die was sinds 22 februari zeven weken dicht voor groot onderhoud. De rook is niet schadelijk.