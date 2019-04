"Museumweekend past beter bij Fryslân dan Museumweek"

Vanaf 8 t/m 14 april was er een week lang extra aandacht voor musea in het hele land. "Dat dit een week is geworden, is landelijk besloten", legt Zwerver uit. "Voor musea in het weten is dit zeker succesvol. Maar om een hele week activiteiten te organiseren voor het publiek, dat is best lastig voor musea in onze regio", merkt ze.

Gezellig druk

Toch was het afgelopen weekend gezellig druk in de Friese musea. Museum Dokkum was gratis open en had speciaal voor het weekend een aantal striptekenaars uitgenodigd. Ook in het Fries Museum was het drukker, mede omdat het museum voor een euro geopend was.

De Museumfederatie blijft zich dan ook inzetten voor het Museumweekend. Zwerver: "We blijven zeker actief om musea te stimuleren om mee te doen aan dit weekend om eens een heel ander publiek te trekken als normaal."