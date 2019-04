Komst woonarken naar De Burd zorgt voor onrust

"Er zijn drie argumenten tegen de komst van de woonarken", zegt woordvoerder Sietse de Vries. Hij is al een tijd bezig met pogingen om de komst van de woonarken tegen te houden. "De eerste is dat het ten koste van de natuur gaat. De arken moeten passen in het landschap. De eis is dat ze wegvallen in de natuur. Dan heb je hoge begroeiing nodig. Dan krijg je dus bomen. Het gekke is dat het volledige bomengebied bij de herinrichting van Swette de Burd onlangs is weggehaald. Er moest meer weidelandschap komen, zodat de wind vrij spel krijgt voor de watersport."

Tegenstrijdig

Hein de Haan is als wethouder verantwoordelijk voor de verplaatsing van de drie woonarken. Ook hij ziet de tegenstrijdigheid. "Maar dat geldt voor iedere plek", vindt hij. "Het gaat om de herinrichting van Grou. Je gaat op zoek naar een plek waar ze ingepast kunnen worden. Als je die plek vindt, moet je kijken wat er moet gebeuren om ze in te passen."

Toegankelijkheid

Een ander bezwaar is de toegankelijkheid. Tegenstander De Vries: "In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het eiland. Toen is er de gemeente en provincie afgesproken dat iedereen er vrij gebruik van mag maken. Dat gebeurt nu ook, want watersporters kunnen hun boot aanleggen aan de steigers van de Marrekrite. Wanneer er straks woonarken liggen, dan kan dat niet langer. Dan wordt dat opgegeven door de gemeente.