Tim Flokstra stopt bij LDODK: "Het reizen vanuit Amsterdam wordt mij te veel"

Het was een lastige keuze voor Flokstra. "Een hele lastige keuze, want ik heb het waanzinnig naar de zin bij de club. Echt alles is top", zegt hij. "Maar het reizen vanuit Amsterdam wordt mij te veel."

De afgelopen twee jaar reisde de Groninger twee keer per week naar Gorredijk, maar volgend jaar heeft hij daar minder tijd voor. "Dat zijn lange dagen. Ik denk niet dat ik dat nog een jaar kan opbrengen, ook omdat ik in de zomer afstudeer en dan vijf dagen per week ga werken."

LDODK laat weten het jammer te vinden dat Flokstra vertrekt, maar dat ze zijn besluit wel begrijpen. Flokstra heeft nog geen nieuwe club.