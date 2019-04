Geart Jorritsma loopt in Enschede zijn eerste marathon en wint ook nog

Jorritsma komt uit Sneek, maar is naar Arnhem verhuisd om met de bekende atletiektrainer Honoré Hoedt te werken. De marathon van Enschede was zijn eerste marathon. "Dit had ik op het laatste moment bedacht met mijn trainer. Het was een beetje een verrassing wat er zou gebeuren na halverwege, want zo ver heb ik nog nooit op tempo gelopen", zegt hij na de race tegen RTV Oost. "Maar het bleef heel erg gemakkelijk gaan."

Eerder won Jorritsma al brons op de 10 kilometer op het Nederlands kampioenschap. "Ik heb veel plannen", zegt hij over zijn ambities. "M'n eerste doel is om deze zomer op de 10 kilometer onder de 30 minuten te lopen. Later wil ik echt een snelle marathon lopen."