16-jarige Drachtster tweede bij Prinses Christina Concours

De nationale finale van de muziekwedstrijd was in het Zuiderstrandtheater. Ruim 400 muzikanten uit het hele land probeerden zich te plaatsen. Uiteindelijk was Gerben Jongsma een van de finalisten. Hij heeft eerder meegedaan aan de wedstrijd, maar toen haalde hij niet de finale. Wel kreeg hij al eens twee aanmoedigingsprijzen.

In de finale spelen de muzikanten tien minuten lang voor jury en publiek. Bij het verdelen van de prijzen kijkt de jury naar het niveau en de 'ontwikkelingsmogelijkheden' van de finalist. De tweede prijs betekent dat Gerben Jongsma naar een of twee concerten van zijn idool mag in een Europese stad. Bovendien mag hij een live-optreden geven in het radioprogramma Spiegelzaal, dat uitgezonden wordt vanuit het Concertgebouw in Amsterdam.