Johnny Jansen: "Nog genoeg om voor te knokken"

Rondom Pierie was het deze week ook onrustig, want hij was deze week gesignaleerd in Amsterdam voor gesprekken met Ajax. Dat ontkent de verdediger niet. Wel zegt hij dat er nog niets rond is. "Iedereen zegt dat ik al bij Ajax speel, maar er zijn nog geen handtekeningen op papier gezet. Dat de clubs al een tijdje praten, is waar. Wat er allemaal klaarligt en inhoudelijk, kan ik niet op ingaan. Wat ik kan zeggen is dat Ajax een fantastische club is."

De komende vier wedstrijden wil Pierie zich richten op Heerenveen. "We willen de play-offs halen. Daarvoor moet er nog wat gebeuren, want voorlopig staan we daar niet. Na de zomer kijk ik verder."

Bal op de paal

Ben Rienstra was in de tweede helft dicht bij de 2-0. "Ik nam 'm goed aan, meteen langs m'n tegenstander en ik raakte 'm ook heerlijk." Het was net niet genoeg en dus kon Groningen terugkomen in de wedstrijd. "Uiteindelijk was de 1-1 wel terecht", moest Rienstra toegeven.