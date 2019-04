Epke: "Heel fijn dat ik m'n zoon direct in m'n armen kon sluiten"

"De vluchtelementen waren het belangrijkst, dat liep allemaal heel soepel. Het deel erna was ook heel strak. Normaal laat ik daar wel eens wat liggen, nu niet. De uitvoering was super. Ook bij de afsprong heb ik niets verloren. Echt een van mijn beste oefeningen ooit."

De olympisch kampioen van 2012 en drievoudig wereldkampioen heeft het gevoel dat hij weer echt in topvorm is. "Ik heb even een dip gehad in de periode rond de Spelen in Rio de Janeiro, 2016. Nou heb ik vorig jaar op het WK al laten zien dat ik er nog ben. Maar dat het nu een paar toernooien op rij lukt, dat vind ik zelf ook bijzonder. Dat geeft vertrouwen richting volgend jaar." En dat is belangrijk, want dan zijn de Olympische Spelen in Tokio. "Ik moet zorgen dat ik fit blijf en verder zo doorgaan."