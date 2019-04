VC Snits met overtuigende overwinning naar finale om landstitel

De wedstrijd van VC Sneek tegen Regio Zwolle was dus niet meer van belang voor de eindstand in de kampioenspoule, maar toch lieten de Snekers zien de goede vorm te pakken te hebben. Met de setstanden 25-19, 25-16 en 25-20 werd Regio Zwolle naar huis gestuurd.

In de finale neemt VC Sneek het op tegen regerend kampioen Sliedrecht Sport, die al een poos zeker is van de finale. Wie in de finale als eerste drie wedstrijden wint, is kampioen. Sliedrecht is de favoriet: zij werden dus met afstand eerste in de kampioenspoule en zijn bovendien regerend kampioen.