Puntje voor Heerenveen in noordelijke derby tegen FC Groningen

In de laatste minuten voor rust gebeurde op het veld niets opmerkelijks meer. Er naast wel: uit het vak met de Groningensupporters werd een vuurwerkfakkel naar een vak Heerenveensupporters gegooid. Scheidsrechter Bas Nijhuis liet omroepen dat hij het duel zou stilleggen als het nog een keer gebeurde.

Groningen, dat in de eerste helft dus eigenlijk nooit gevaarlijk werd, begon na rust wel goed. Heerenveen-doelman Warner Hahn moest in actie komen bij een schot van Kaj Sierhuis. In die fase van de wedstrijd ontliepen de twee ploegen elkaar niet veel. Lucas Woudenberg schoot een paar meter over na een afgeslagen corner.

Tegen de paal

Twee minuten later was het bijna 2-0. Thorsby speelde Rienstra aan, die deed een actie naar links en schoot hard tegen de paal. Ook Vlap liet Padt nog even schrikken met een schot van afstand, maar de doelman bokste de bal weg.

Daarnei begon Groningen met een offensief. Invaller Paul Gladon kopte eerst nog in de handen van Hahn. De doelman moest daarna nog tweemaal in actie komen. Hij keerde een hard schot van Bart Chabot. De rebound was voor Ilias Bel Hassani, maar opnieuw zat Hahn er goed bij.

Gladon 1-1

Het bleek uitstel van executie. Na een uur spelen kreeg Bel Hassani alle ruimte om voor te zetten vanaf de rechterflank. Gladon, die Groningen de afgelopen weken al twee keer als invaller de winst bezorgde, schoot raak met een volley: 1-1.