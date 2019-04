HEA! Schatten uit een 400 jaar oude Leeuwarder kelder

In de kelder van de winkel van Dineke Postma in Leeuwarden zijn bijzondere oude voorwerpen tevoorschijn gekomen. Daaruit blijkt dat de ruimte 400 jaar geleden al in gebruik was bij een lakenverver. Klanten van de winkel mogen de kelder bekijken. Mevrouw Postma heeft zich helemaal in de geschiedenis van het pand verdiept, en heeft er nu zelfs een 'kelder-tic' van gekregen.