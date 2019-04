Nacht van de Filosofie trekt veel belangstellenden in Leeuwarden

De boodschap was: wij mensen stuntelen door het leven, dat is nu een keer zo en daar moeten we maar vrede mee hebben. "Als je mislukt, doe het dan tenminste mooi", zei filosoof Menno de Bree uit Groningen.

De Bree, auteur van 'Het Eeuwige tekort', haalde de bekende tips voor een gelukkig en succesvol leven onderuit. "Optimistisch zijn, in het nu leven, in balans zijn, doen wat je wilt, volg je passie, we kennen ze allemaal maar er klopt volgens mij helemaal niks van."

Filosofe Stine Jensen ging in op de vraag hoe erg het eigenlijk is dat je het niet redt in de politiek, sport en werk.