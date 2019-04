Epke Zonderland kan zijn derde Europese titel aan de rekstok halen

Hij bereikte de finale afgelopen woensdag al en had toen de tweede score met 14,533 punten. Hij moest de Rus Artur Dalalojan voor zich laten. In de finale zal Zonderland waarschijnlijk een oefening doen met een hogere moeilijkheidsgraad en kan hij dus meer punten halen.

Naast Dalalojan is ook de Kroaat Tin Srbic een concurrent. Beide mannen waren de enige andere Europese turners in de rekstokfinale bij het WK 2018 in Doha waar de Fries zijn derde wereldtitel behaalde.

Eerder waard Zonderland al Europees kampioen in Berlijn (2011) en Sofia (2014).