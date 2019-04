Aris kan Leiden niet verrassen en verliest ruim

Aris en Leiden gingen in het begin van de wedstrijd aardig gelijk op, maar langzamerhand werd Leiden de betere ploeg. De gasten stonden aan het einde van het eerste kwart dan ook op voorsprong: 13-32.

De Leeuwarders begonnen het tweede kwart een stuk beter en brachten de achterstand terug naar elf punten (22-33). Leiden kwam echter ook weer wat beter in de wedstrijd. Door onder anderen een driepunter in de laatste seconde werd de ruststand 31-48.

Aris is het kwijt

Na de rust leek Aris het even helemaal kwijt te zijn. Na vijf minuten had Leiden de voorsprong verdubbeld naar 35 punten (33-68). De Leeuwarders waren ook in de rest van het derde kwart niet sterk genoeg en gingen met een 46-80 eindstand het laatste kwart in.

Aris probeerde in dat laatste kwart nog wel iets aan de stand te doen, maar het gat was veel te groot om nog kans te maken op winst. Aris verloor uiteindelijk ruim met 69-92.