VC Sneek door setverlies Set-Up zeker van finale eredivisie

De ploeg uit Ootmarsum verloor zaterdagavond tegen Eurosped meteen de eerste set met 25-14. Daarmee kan Set-Up '65 de Sneker vrouwen niet meer inhalen in de kampioenspoule. In de finale van Nederland treft VC Sneek nu Sliedrecht Sport, de kampioen van de afgelopen twee jaar. De finale wordt gespeeld in een best-of-five.

Zondagmiddag speelt VC Sneek in de eigen Sneker Sporthal nog de wedstrijd tegen Zwolle.