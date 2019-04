Zaterdagvoetbal: Harkemase Boys en VV Buitenpost winnen

Voetbalclub Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag op het eigen sportpark De Bosk met overtuiging gewonnen van ASV De Dijk. In de wedstrijd in de derde divisie in Harkema werd het 3-1. Ook VV Buitenpost pakte een overwinning, in de hoofdklasse, uit tegen Flevo Boys: 0-1. Voor ONS Sneek betekende de wedstrijd tegen DOVO een kleine nederlaag: 2-1.