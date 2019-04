HEA! De mannen van het Grafisch Museum in Joure

Gerard de Lange en zijn maten zijn elke donderdag te vinden in het Grafisch Museum in Joure. Ze hebben allemaal een verleden in de drukkerijwereld en kunnen over overweg met de oude machines in het museum. Een muur is volledig opgenomen door een enorme kast met allemaal smalle lades. Gerard is er erg trots op, hij weet als enige precies wat er in alle lades zit.