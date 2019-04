Nij Smellinghe heeft open huis: "Ik wil het ziekenhuis een keer anders bekijken dan als patiënt "

Ellen de Jong is een van de organisatoren. "We zijn hier met 400 medewerkers en vrijwilligers. Ons doel is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het ziekenhuis. Het geeft een uniek kijkje achter de schermen."

De dag lijkt omstreeks het middaguur al geslaagd te zijn. "Ik zie allemaal blije en enthousiaste mensen, jong en oud. Het is heel gezellig."

Ze denkt dat verschillende afdelingen populair zijn. "De operatiekamers, het mortuarium, maar ook de gipskamer en je kunt leren bloedprikken."

Verder kunnen belangstellenden informatie krijgen over het werken in de zorg. "We zijn zeker op zoek naar mensen. In de zorg zijn altijd mensen nodig."