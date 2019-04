Cambuur-aanvoerder Schilder: "De club heeft teveel twijfels"

Maandag stapte Schilder het kantoor van de clubleiding binnen. Hij wilde duidelijkheid. "Woensdag hebben ze een gesprek gehad met de nieuwe leiding en toen hoorde ik dat ik geen nieuwe aanbieding zou krijgen. Ze hadden teveel twijfels."

De oud-speler van onder andere Ajax en FC Twente had dat niet verwacht. "Ik heb in 2,5 jaar geen wedstrijd gemist en heb met mijn 32 jaar veel ervaring. Ik vond wel dat ik in ieder geval een nieuw contractvoorstel verdiende. Maar ik ben blij dat er nu in ieder geval duidelijkheid is."