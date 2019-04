Voormalige Miro in Leeuwarden dicht voor verbouwing: "Alleen de vier buitenmuren blijven staan"

Omstreeks het middaguur waren al flink wat schappen leeg. "Het gaat heel snel, als we niet aanvullen", zegt manager Sjaak Wagenaar. Hij had gedacht dat de eerste mensen al om acht uur voor de deur zouden staan, maar dat viel mee. "Maar een uurtje later begon het aan te lopen." Producten worden met korting verkocht. Het houdbare spul dat dan nog over is, wordt opgeslagen en al het verse spul wordt opgehaald door de Voedselbank.

De verbouwing is nodig om het meer dan veertig jaar oude gebouw up-to-date te krijgen en dat het weer aan de huidige eisen voldoet. "Alleen de vier buitenmuren blijven staan, de rest wordt allemaal verbouwd. Bij eerdere verbouwingen is wat lap- en plakwerk gedaan. Nu doen we het grondig."

De Albert Heijn in deze vorm zit er al 14 jaar in. "We gaan alles vervangen, alles wordt nieuw, de winkelroute wordt nieuw. Er komt veel meer vers in."

Het personeel van de supermarkt zal in andere vestigingen aan de slag. "Een deel is vrij, op vrijwillige basis."

Hij hoopt zaterdagavond om acht uur de winkel leeg te hebben. De verbouwing gaat een kleine vier weken duren. Op 8 mei gaan de winkels weer open. In het complex komt mogelijk een Aldi, de contracten daarover zijn nog niet getekend.