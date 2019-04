Volleybalzusjes Hester en Marrit Jasper zijn geselecteerd voor Oranje

Hester Jasper van VC Sneek is voor het eerst geselecteerd voor Oranje. Ze staat op de longlist van 30 speelsters die in mei beginnen met de voorbereiding op de internationale toernooien. Ook haar oudere zus Marrit Jasper staat op die longlist. Dat is geen verrassing: Marrit hoort al langer bij de nationale selectie.

Oranje heeft deze zomer vier belangrijke toernooien: de Volleyball Nations League, het Olympisch kwalificatietoernooi, de World Cup en het Europees kampioenschap. Later bepaalt de bondscoach nog wie er afvallen. Het is gebruikelijk dat er 14 speelsters meegaan naar een toernooi.