Postma en Wiersma maakten in 1960 een schipbreuk mee; ze kunnen er mooi over vertellen

Kees Wiersma is nu 78 jaar en Geert Postma tikt de 80 aan, maar nog altijd praten ze graag over het grote avontuur dat ze beleefden toen ze als jonge matrozen over de wereld voeren.

Op de allereerste reis die Kees maakte, ging het mis . Het zinkerts dat in Noord Spanje geladen was, begon in een zware storm te schuiven. Daardoor maakte het schip slagzij en moest de bemanning halsoverkop van boord. Met zijn tienen stapten ze in de reddingssloep.