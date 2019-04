Omrop TIP: hoe zes vrouwen vereeuwigd werden tijdens LF2018

De vrouwen zijn allemaal aangedragen door iemand uit hun omgeving. Zo hebben een boswachter, een mantelzorger, een studente techniek, een voorzitster van het vrouwenvoetbal, een vrijwilligster en een vooruitstrevende oma een standbeeld gekregen. In de documentaire 'Froulju fan Fryslân' wordt het hele proces van deze ode aan de Friese vrouw gevolgd; van het boetseren tot de onthulling.

Serie: de portretten achter de beelden

In de herfst van 2018 zond Omrop Fryslân al de serie Froulju fan Fryslân uit. In de afleveringen is te zien wie de vrouwen achter de beelden zijn en hoe kunstenaar Natasja Bennink aan de slag gaat met de beelden. Froulju fan Fryslân was een van de LF2018 projecten.