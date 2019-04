SC Cambuur wint met 4-1: "Er hadden rustig een paar meer in gekund"

Trainer René Hake van SC Cambuur is slechts deels tevreden over de prestaties van zijn spelersgroep tegen Jong FC Utrecht. "Er hadden rustig een paar meer in gekund", zegt Hake. "Maar dat was ook mede te danken aan paal en lat en goed keeperswerk fan de keeper fan Utrecht."

De trainer baalde flink van het moment van de 2-1 vlak voor rust. "Voor rust sta je 2-0 voor en je staat dichtbij je eigen goal, geen druk op de bal en je laat je heel makkelijk met een één-tweetje vier man uitspelen. Dan probeert Sai (van Wermeskerken, red.) nog het nodige te repareren. Die moet niet gaan liggen en dan krijg je heel ongelukkig een penalty tegen. Dat was helemaal niet in verhouding, maar dat telt niet in het voetbal."