Bronzen 'Froulju fan Fryslân' staan weer in Leeuwarden

De zes bronzen borstbeelden van de 'Froulju fan Fryslân' staan op hun plek in Leeuwarden. Sinds oktober 2018 stonden ze tijdelijk in het Amelius van Oenemapark in Heerenveen. Nu staan ze in Leeuwarden op een hoek van de Snekertrekweg aan het water, vlakbij het gebouw van Rijkswaterstaat.