Drachtster Boys wint wel, maar plaatst zich niet voor play-offs

De opdracht voor Drachtster Boys was duidelijk. Zelf winnen van Os Lusitanos en dan hopen dat Drs. Vijfje punten zou verspelen tegen Team Alkmaar/Sportstars. Dan waren de zaalvoetbalvrouwen zeker van een plek bij de eerste vier en daarmee ook de play-offs voor het kampioenschap.

De 'Wedstriid fan de Wike' begon flitsend voor de Drachtsters. Bij een aanval in de eerste minuut van Drachtster Boys komt Jessie Prijs in de ploeg voor de keepster Anna Reitsma. Zij bezorgde de bal bij de tweede paal en daar kon Anita Vellema de bal er inlopen: 1-0. Met nog ongeveer tien minuten te gaan in de eerste helft kregen de Drachtster vrouwen een vrije trap. Ondanks dat alle spelers van de Amsterdamse tegenstander in eigen goal stonden, kon Marleen Reenders een gaatje vinden. De bal ging hard en over de grond in het goal. De 2-0 was ook de ruststand en omdat Drs. Vijfje op 0-0 stond was alles nog mogelijk.

Sterk begin tweede helft

Ook de tweede helft was Drachtster Boys de betere ploeg. Het overwicht werd twee keer verzilverd door Aruni Westerhout. En twee keer was het Prijs die de bal klaarlag voor Westerhout. Zo kwamen de zaalvoetbalsters op een 4-0 voorsprong en werd er meer en meer naar de wedstrijd in Alkmaar gekeken. Dat veranderde niet nadat Marloes Pieëte de eerste goal voor Os Lusitanos maakte en de 4-1 op het scorebord zette.

Drs. Vijfje op voorsprong, geen play-offs

Het slechte nieuws voor de Drachtsters kwam uiteindelijk uit Alkmaar. Daar kwam Drs. Vijfje op voorsprong. Niet veel later kwam de Groninger ploeg ook op een 2-0 voorsprong en waren de kansen op de play-offs voor de Drachtster Boys verkeken. Ook de eigen wedstrijd ging daarna een stuk minder. Bouchra Moudou van Os Lusitanos scoorde twee keer en zo kwamen de Amsterdammers terug tot 4-3. Dat was ook de eindstand.

Drs. Vijfje kreeg nog wel een tegengoal, maar scoorde zelf ook en won met 3-1. De ploeg van Symen Abe Hoekstra blijft daarmee op een vijfde plaats in de competitie te staan. En dat is net niet genoeg om mee te doen aan de play-offs voor het kampioenschap.