VIDEO: Hoe komt het met SC Heerenveen na het vertrek van Olde Riekerink?

SC Heerenveen nam deze week afscheid van trainer Jan Olde Riekerink. Vijf wedstrijden voor het einde van de competitie verliet hij Heerenveen via de achterdeur. Assistent-trainer Johnny Jansen neemt zijn taken over voor de rest van het seizoen en is daarmee de tiende trainer in tien jaar. Oud-voetballers en trainers Joop Gall, Jan de Jonge en Maarten de Jong praten vrijdagavond in Fryslân Hjoed over de perikelen bij de club en blikken vooruit op de noordelijke derby tegen FC Groningen, komende zondag.