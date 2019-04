SC Cambuur pakt drie punten tegen Jong FC Utrecht

Cambuur wilde strijdbaar beginnen aan de wedstrijd. En die intentie was meteen te zien. Aan het begin van de wedstrijd werd hoog druk gezet en dat resulteerde na zes minuten in een doelpunt. Rechterverdediger Sai van Wermeskerken haalde van ongeveer 20 meter met links uit en de bal vloog achter keeper Nijhuis in het goal van Jong FC Utrecht. Cambuur kreeg meer kansen, maar toch leek Jong FC Utrecht op 1-1 te komen. Keelan Lebon stond echter buitenspel.

Gevaarlijk

Daarna waren vooral de Leeuwarders gevaarlijk. In de 28ste minuut schoot Kevin Jansen, na een hakje van Robin Maulun, van dichtbij de bal hard op de paal. Ook Kevin van Kippersluis kreeg een grote kans, maar van dichtbij ging de bal er niet in. Niet veel later was het wel raak voor Cambuur en Van Kippersluis. Na een voorzet van David Sambissa was de aanvaller attent en maakte de 2-0.

Cambuur leek met een mooie voorsprong de kleedkamers in te gaan. Maar in de 45ste minuut maakte Van Wermeskerken een overtreding op Lebon en verdiende Jong FC Utrecht een penalty. Die werd gescoord door Nick Venema, waardoor er gerust werd met een 2-1 stand.

Cambuur slaat meteen toe

De Leeuwarders raakten niet van slag door de tegengoal. In de 48ste minuut scoorde de ploeg van René Hake de 3-1. Andrejs Ciganiks zijn schot werd van richting veranderd door Van der Velden van Jong FC Utrecht en de voorsprong van twee doelpunten stond meteen na rust alweer op het scorebord. In de 64ste minuut voerde Cambuur de score nog verder op, Invaller Nigel Robertha wist Maulun te bereiken. Hij kapte de tegenstander uit en maakte de 4-1.

Door de overwinning staan de Leeuwarders op dit moment op een negende plaats met 50 punten.