Avine Fokkens van de VVD: "Wij hadden graag met Forum willen regeren"

"Onze primaire keuze ging uit naar Forum. Inhoudelijk staan ze iets dichter bij ons wat betreft de landbouw, veenweide, mkb, de rol van de overheid. Dus in die zin hadden we graag met Forum willen gaan regeren", zegt Fokkens.

Het eindadvies van informateur Harry van der Molen is een coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP in de Provinciale Staten. VOlgens Fokkens heeft de VVD daarmee niet veer gelaten. "Zo zie ik het niet. Het over en weer geven en nemen begint pas op het moment dat je gaat formeren. Dit was de voorronde, nu ga je kijken wie er mee gaan doen en deze vier partijen gaan nu pas over en weer water bij de wijn doen."

"Geven en nemen"

De VVD had het avontuur met de nieuwkomer Forum voor Democratie dus wel aan willen gaan en ook het risico van bestuurders zonder ervaring was geen probleem geweest. Er was echter een ander lastig punt met Forum. Fokkens: "Ik vind het veel belangrijker dat je elkaar over en weer aan de voorkant kunt vinden. Ben je bereid om over en weer te geven en te nemen. En op dat punt leek het heel erg moeilijk, omdat ze van meet af aan toch wel heel duidelijke breekpunten gingen formuleren en ook aangaven: 'Wij willen dat er een streep gaat door bepaalde genomen besluiten uit het verleden'. Dan ben je als overheid zo onbetrouwbaar en wordt het heel erg lastig om daarmee te gaan regeren."

Wie wordt gedeputeerde?

Het is niet duidelijk of gedeputeerde Klaas Kielstra voor nog eens vier jaar terugkomt in het college. De VVD zal het daar volgende week met de fractie over hebben, aldus Fokkens. "We hebben meerdere kandidaten." Of Fokkens daar zelf ook bij zit, wil ze nog niet zeggen. "Misschien wel, misschien niet."